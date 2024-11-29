Состоялось первое заседание Координационного совета по рынку электроэнергии

Под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова состоялось первое заседание Координационного совета, созданного для реализации "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденного соответствующим постановле

Под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова состоялось первое заседание Координационного совета, созданного для реализации "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденного соответствующим постановлением Кабинета министров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ходе заседания была представлена информация о работе, проделанной соответствующими структурами в связи с реализацией закона "Об электроэнергетике" и "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии".

При Координационном совете были созданы рабочие подгруппы по соответствующим направлениям, определены работы на предстоящий период, приняты соответствующие решения.

В заседании приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, юстиции, Азербайджанского инвестиционного холдинга, Агентства по регулированию энергетических вопросов, ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг".