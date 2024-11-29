О нас

Состоялось первое заседание Координационного совета по рынку электроэнергии

Состоялось первое заседание Координационного совета по рынку электроэнергии Под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова состоялось первое заседание Координационного совета, созданного для реализации "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденного соответствующим постановле
Энергетика
29 ноября 2024 г. 10:48
Состоялось первое заседание Координационного совета по рынку электроэнергии

Под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова состоялось первое заседание Координационного совета, созданного для реализации "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии", утвержденного соответствующим постановлением Кабинета министров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ходе заседания была представлена информация о работе, проделанной соответствующими структурами в связи с реализацией закона "Об электроэнергетике" и "Плана мероприятий по поэтапному внедрению элементов рынка электроэнергии".

При Координационном совете были созданы рабочие подгруппы по соответствующим направлениям, определены работы на предстоящий период, приняты соответствующие решения.

В заседании приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, юстиции, Азербайджанского инвестиционного холдинга, Агентства по регулированию энергетических вопросов, ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоElektrik enerjisi bazarı ilə bağlı Koordinasiya Şurasının ilk iclası olub

Самое читаемое

Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
25 ноября 2024 г. 13:19
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26
В районах Азербайджана ожидаются ливни и снег
В районах Азербайджана ожидаются ливни и снег
26 ноября 2024 г. 19:24
Завтра в Баку и на Абшероне не исключаются туман и изморось
Завтра в Баку и на Абшероне не исключаются туман и изморось
23 ноября 2024 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi