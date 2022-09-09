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Состоялось открытие хакатона "Энергетика и IV промышленная революция"

Состоялось открытие хакатона "Энергетика и IV промышленная революция" Сегодня состоялась церемония открытия хакатона "Энергетика и IV промышленная революция".
Энергетика
9 сентября 2022 г. 10:59
Состоялось открытие хакатона Энергетика и IV промышленная революция

Сегодня состоялась церемония открытия хакатона "Энергетика и IV промышленная революция".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию (SOCAR).

На церемонии выступили ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов, вице-президент компании Заур Гурбанов и исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Тамерлан Тагиев.

Конкурс организован с целью поддержки инновационных идей по применению "зеленых" и цифровых энергетических технологий, расширению использования возобновляемых источников энергии и укреплению энергетической безопасности в Азербайджане, особенно в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Enerji & IV Sənaye İnqilabı” Hakatonunun açılışı olub

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