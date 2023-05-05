Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Физулинской цифровой подстанции и Центра управления Открытого акционерного общества «Азеришыг».

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Физулинской цифровой подстанции и Центра управления Открытого акционерного общества "Азеришыг".

Как передает Report, глава государства был проинформирован о проделанной работе.

Фундамент Цифровой подстанции и Центра управления, построенных для применения технологических инноваций в электроэнергетическом секторе страны и ускорения цифровой трансформации инфраструктуры, был заложен 17 октября 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что для электроснабжения Центра проложены двухконтурные подземные кабельные линии от 110/35/10-киловольтной подстанции "Физули". На первом этаже Центра размещаются два силовых трансформатора мощностью 2500 кВА каждый, 35- и 0,4-киловольтные закрытые распределительные устройства, а на втором этаже – цифровое управление, технические и подсобные помещения.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие Цифровую подстанцию и Центр управления.

Было подчеркнуто, что Цифровая подстанция, как основополагающий элемент цифровых сетей, является проектом инновационного решения систем контроля, защиты и управления, собирающих и обрабатывающих всю информацию о состоянии электросети, а также организующих управление оборудованием в цифровом формате. Данный проект обеспечивает разработку на подстанциях оптических цифровых измерительных трансформаторов и комплексов цифрового оборудования нового поколения. Подстанция нового поколения обеспечивает высокую точность и единство всех измерений, автоматизация позволяет снизить влияние человеческого фактора на работу сети, повысить ее надежность и сократить потери при передаче электроэнергии. К тому же снижаются стоимость получения энергии и эксплуатационные расходы.

Потребители, питающиеся от Цифровой подстанции, заранее могут получать в онлайн режиме информацию о возникновении перебоев в передаче электроэнергии. Процесс интеграции возобновляемых источников энергии в сети управляется на цифровой подстанции автоматически, поэтому возникновение перебоев в снабжении электроэнергией полностью устраняется. Цифровой режим полностью обеспечивает построение работы подстанции в зависимости от объема получаемой и передаваемой электроэнергии в мультифункциональном режиме, координацию приборов и оборудования друг с другом. Кроме того, она обеспечивает автоматическую адаптацию операций к требованиям распределительных сетей, способность систем информации и технической безопасности принимать решения, интеграцию источников "зеленой" энергии в сеть. Подстанция – закрытого типа, она осуществляет операции по эксплуатации и управлению дистанционно.