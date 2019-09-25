Состоялось открытие нового объекта SOCAR в Турции

В Особой индустриальной зоне SOCAR Turkey Enerji A.Ş – "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции - в Алиаге (Измир), состоялось открытие одного и церемония закладки фундамента другого объекта.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, открывшийся объект позволит увеличить потенциал хранения сырья и готовой продукции НПЗ STAR.

Сообщается, что реализуются новые инвестиционные проекты по увеличению емкостей хранения завода STAR, способного перерабатывать 10 млн тонн сырой нефти в год. Из них завершен проект по расширению резервуаров SOCAR Depolama, дан старт проекту по увеличению потенциала емкостей для сырой нефти и промежуточных продуктов на НПЗ STAR.

В связи с этим, состоялось мероприятие, где приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, председатель правления SOCAR Turkey Enerji Вагиф Алиев, главный исполнительный директор компании Заур Гахраманов, руководители НПЗ STAR и компаний-подрядчиков, участвующих в проекте. Новые инвестиции позволят увеличить вместимость хранилищ, используемых SOCAR Turkey и ее клиентами, до 2,5 млн кубометров.

Выступая на церемонии, президент SOCAR сказал, что компания продолжает инвестировать в нефтегазовый, нефтеперерабатывающий и нефтехимический секторы. "В октябре прошлого года мы открыли НПЗ STAR. Менее чем через год мы снова собрались в Алиаге по случаю запуска новых проектов", - отметил он.

Общий доход Petkim за последние 10 лет составил 47,2 млрд лир, а чистая прибыль превысила 4 млрд лир. На STAR уже переработано 4 млн тонн сырой нефти. К концу года эта цифра достигнет 8 млн тонн.

Президент SOCAR подчеркнул, что увеличение емкостей хранения на заводе STAR внесет вклад в производительность завода, безопасность переработки и возможности реализации производимой продукции на рынке на оптимальных коммерческих условиях.

Проект расширения резервуаров на терминале SOCAR Depolama включает 12 резервуаров общей вместимостью 335 тыс. кубометров. С реализацией нового проекта объект, который в настоящее время является крупнейшим терминалом в Эгейском регионе, станет одним из пяти основных терминалов Турции. Объект, строительство которого началось в сентябре 2017 года, предназначен для хранения дизеля, бензина, авиационного топлива и реформатов.

Реализуемый в настоящее время проект "Резервуары для хранения сырой нефти и промежуточных продуктов НПЗ STAR" не только увеличит емкости, но и поможет ускорить операции. Очередной проект, который позволит расширить вместимость резервуаров на 342 тыс. кубометров, будет завершен к 2021 году.



