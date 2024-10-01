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Состоялось очередное заседание Рабочей группы по координации и мониторингу

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по координации и мониторингу В Министерстве энергетики состоялось очередное заседание Рабочей группы по координации и мониторингу в связи с применением "зеленых технологий" и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях.
Энергетика
1 октября 2024 г. 10:57
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по координации и мониторингу

В Министерстве энергетики состоялось очередное заседание Рабочей группы по координации и мониторингу в связи с применением "зеленых технологий" и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, наряду с сотрудниками государственных учреждений, включенных в рабочую группу, на встрече также присутствовали представители специальных представительств президента Азербайджанской Республики, Службы восстановления строительства и управления, ПО "Азеригаз", ОАО "Азеристиликтеджхизат" и Фонда социального развития вынужденных переселенцев.

Председатель рабочей группы, министр энергетики Пярвиз Шахбазов подчеркнул, что по распоряжению президента Ильхама Алиева предприняты важные шаги в направлении создания зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях. Он также обратил внимание на стратегические цели, поставленные в этой сфере.

Затем на заседании был заслушан отчет об итогах мониторинга по применению зеленых технологий и энергоэффективности на освобожденных территориях, рассмотрен ряд других вопросов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlaqələndirmə və monitorinq üzrə İşçi Qrupunun növbəti iclası olub

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