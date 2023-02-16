Состоялось 3-е заседание азербайджано-венгерской рабочей группы по энергетике

В Будапеште состоялось 3-е заседание рабочей группы по энергетике между правительствами Азербайджана и Венгрии.

В Будапеште состоялось 3-е заседание рабочей группы по энергетике между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Согласно информации, сопредседатель рабочей группы, руководитель аппарата министерства энергетики Азербайджана Заур Мамедов рассказал о проделанной работе в рамках сотрудничества в сфере энергетики. Он отметил успешное продолжение сотрудничества по таким направлениям, как нефтегаз, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и регулирование, и сообщил о встречах, проведенных на различных уровнях.

Сопредседатель венгерской стороны, начальник отдела энергетической и климатической дипломатии министерства иностранных дел и торговли Петер Белькени рассказал о текущем состоянии энергетического сотрудничества между двумя странами и шагах, которые необходимо предпринять в текущем году.

На заседании обсуждался вклад Азербайджана в энергоснабжение Европы в рамках меморандума, подписанного с Европейским Союзом, развитие газовой инфраструктуры Центральной и Юго-Восточной Европы для транспортировки азербайджанского газа, сотрудничество между энергетическими компаниями двух стран по поставкам природного газа, реализация меморандума, подписанного между регулирующими органами, коридор зеленой энергии, развитие Венгрии в области зеленой энергии.

По итогам заседания был подписан протокол.