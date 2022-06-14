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Состоялась встреча в SOCAR Türkiyə

Состоялась встреча в SOCAR Türkiyə В ходе визита в Турцию в SOCAR Turkey состоялась встреча с делегацией во главе с министром экономики Азербайджанской Республики, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым.
Энергетика
14 июня 2022 г. 21:44
Состоялась встреча в SOCAR Türkiyə

В ходе визита в Турцию в SOCAR Türkiyə состоялась встреча с делегацией во главе с министром экономики Азербайджанской Республики, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым.

Как передает Report, на встрече были обсуждены работа, проделанная SOCAR Turkey в 2021 году, предстоящие вопросы и шаги, предпринятые для достижения целей на 2022 год, а также проекты SOCAR в Турции и их дальнейшие перспективы.

М.Джаббаров рассказал о значимости включения НПЗ STAR (первый завод в мире, получивший соответствующую награду), дочернего предприятия SOCAR Türkiyə, в сеть Global Lighthouse, объединяющую в себе самые передовые производственные организации Всемирного экономического форума

С удовлетворением подчеркнув важный вклад SOCAR в экономическое развитие Турции, министр отметил, что выдвижение турецкой Ассамблеей экспортеров SOCAR Türkiyə на восьмое место среди чемпионов по экспорту 2021 года является большим успехом.

Наряду с этим, принимавший участие во встрече первый вице-президент SOCAR, временно исполняющий обязанности компании Ровшан Наджаф отметил, что Госнефтекомпания Азербайджана всегда держит в центре внимания текущие вызовы в мире и предпочитает применение чистых и цифровых энергетических технологий на своих предприятиях.

Рассказав о таких стратегических инициативах SOCAR, как энергетический переход, цифровизация и инновации, Р.Наджаф подчеркнул, что успехи, достигнутые SOCAR Türkiyə в сфере цифровизации, являются основной частью данной стратегии.

Затем делегация посетила музей нефтяной истории Азербайджана в офисе SOCAR Türkiyə.

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Версия на азербайджанском языке Фото“SOCAR Türkiyə”də görüş keçirilib

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