О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии Азербайджан-Италия

Состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии Азербайджан-Италия Состоялась встреча в формате видеоконференции между министром энергетики, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Пярвизом Шахбазовым и государст
Энергетика
2 февраля 2021 г. 15:53
Состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии Азербайджан-Италия

Состоялась встреча в формате видеоконференции между министром энергетики, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Пярвизом Шахбазовым и государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, сопредседателем межправительственной комиссии Манлио Ди Стефано.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, стороны обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Италией, в том числе возможности сотрудничества с итальянскими компаниями в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об организации веб-миссии с участием представителей отраслевых ассоциаций и государственных компаний Италии как продолжение визита итальянского сопредседателя в Азербайджан 8-9 декабря прошлого года для привлечения итальянских компаний к работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, проведении в рамках этого обсуждений с соответствующими ведомствами Азербайджана. Были также обсуждены возможности расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах, вопрос проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İtaliya Hökumətlərarası Komissiyasının həmsədrləri görüşüb

Новости партнеров

Самое важное

Грандиозный аэропорт на месте руин
ФотоГрандиозный аэропорт на месте руин
2 февраля 2021 г. 15:20
В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии
В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии
2 февраля 2021 г. 14:59
В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи
В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи
2 февраля 2021 г. 14:50
ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан
ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан
2 февраля 2021 г. 14:46
Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции
Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции
2 февраля 2021 г. 13:04
Армения нарушила режим прекращения огня в Газахском направлении границы
Армения нарушила режим прекращения огня в Газахском направлении границы
2 февраля 2021 г. 10:06
Камеры безопасности на улицах Баку
Камеры безопасности на улицах Баку
2 февраля 2021 г. 09:56
Президент: Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников
Президент: Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников
2 февраля 2021 г. 01:49
Президент и первая леди приняли участие в открытии парка лесного типа в Ясамальском районе - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии парка лесного типа в Ясамальском районе - ОБНОВЛЕНО
2 февраля 2021 г. 01:37
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
1 февраля 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi