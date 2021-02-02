Состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии Азербайджан-Италия

Состоялась встреча в формате видеоконференции между министром энергетики, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Пярвизом Шахбазовым и государст

Состоялась встреча в формате видеоконференции между министром энергетики, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Пярвизом Шахбазовым и государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, сопредседателем межправительственной комиссии Манлио Ди Стефано.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, стороны обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Италией, в том числе возможности сотрудничества с итальянскими компаниями в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об организации веб-миссии с участием представителей отраслевых ассоциаций и государственных компаний Италии как продолжение визита итальянского сопредседателя в Азербайджан 8-9 декабря прошлого года для привлечения итальянских компаний к работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, проведении в рамках этого обсуждений с соответствующими ведомствами Азербайджана. Были также обсуждены возможности расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах, вопрос проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.