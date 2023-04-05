Состоялась встреча между SOCAR и Китайским нефтяным университетом

В Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) состоялась встреча руководства SOCAR с делегацией во главе с ректором Китайского нефтяного университета профессором Чен Фенгом.

В Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) состоялась встреча руководства SOCAR с делегацией во главе с ректором Китайского нефтяного университета, профессором Чен Фенгом.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

На встрече было подчеркнуто, что студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) успешно участвовали в международных соревнованиях, организованных Китайским нефтяным университетом.

Были обсуждены долгосрочные стратегические цели SOCAR, отмечено, что в качестве приоритетных направлений определены применение цифровых и инновационных технологий и развитие высококвалифицированного кадрового потенциала.

Были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества в области нефти и газа, нефтехимии, геологии, экологии, искусственного интеллекта и инноваций между Китайским нефтяным университетом, одним из ведущих высших учебных заведений Китая, и SOCAR. Состоялся обмен мнениями по различным темам, представляющим взаимный интерес.