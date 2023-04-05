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Состоялась встреча между SOCAR и Китайским нефтяным университетом

Состоялась встреча между SOCAR и Китайским нефтяным университетом В Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) состоялась встреча руководства SOCAR с делегацией во главе с ректором Китайского нефтяного университета профессором Чен Фенгом.
Энергетика
5 апреля 2023 г. 16:02
Состоялась встреча между SOCAR и Китайским нефтяным университетом

В Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) состоялась встреча руководства SOCAR с делегацией во главе с ректором Китайского нефтяного университета, профессором Чен Фенгом.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

На встрече было подчеркнуто, что студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) успешно участвовали в международных соревнованиях, организованных Китайским нефтяным университетом.

Были обсуждены долгосрочные стратегические цели SOCAR, отмечено, что в качестве приоритетных направлений определены применение цифровых и инновационных технологий и развитие высококвалифицированного кадрового потенциала.

Были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества в области нефти и газа, нефтехимии, геологии, экологии, искусственного интеллекта и инноваций между Китайским нефтяным университетом, одним из ведущих высших учебных заведений Китая, и SOCAR. Состоялся обмен мнениями по различным темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə Çin Neft Universiteti arasında görüş keçirilib

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