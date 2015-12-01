​Состоится заседание Межправительственной азербайджано-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ 3-4 декабря в Баку состоится 12-е заседание Межправительственной азербайджано-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству. Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, на заседании с участием министра энергетики Казахстана Владимира Школьника и экспертов будет подписан протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности от 23 октября 1998 года.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана от 23 сентября 2009 года сопредседателем Межправительственной комиссии с азербайджанской стороны назначен министр энергетики Натиг Алиев. Сопредседателем с казахстанской стороны является министр энергетики этой страны Владимир Школьник.