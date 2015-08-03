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    ​Состоится встреча министров энергетики Азербайджана, России и Турции

    На встрече пройдут обсуждения по проектам Турецкий поток и TANAP

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Накануне саммита G20 состоится конференция с участием министров энергетики Азербайджана, России и Турции. 

    Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в Баку президент Международного энергетического экономического объединения (IAEE) Гюркан Кумбароглу.

    "В географии Азии мы придаем значение двум проектам - "Турецкому потоку" и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Мы хотели бы скорейшей реализации этих двух дополняющих друг друга проектов. Накануне саммита G20, 14 ноября, состоится историческая конференция с участием министров энергетики Азербайджана, России и Турции. Мы хотим дать направление геополитическим процессам в регионе и преодолеть проблемы", - отметил Г.Кумбароглу.

    По его словам, хотя конференция охватит, в основном, вопросы сотрудничества Турции, Азербайджана и России, на встречу приглашены представители балканских стран, Словении и Хорватии.

    Отметим, что в ноябре в турецкой Анталье состоится саммит стран G20.

    Глава IAEE также добавил, что другим важным вопросом региона является отмена санкций против Ирана и 22-23 января следующего года планируется проведение конференции с участием предпринимателей и представителей власти.  

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