"Азеригаз": Состав и качество природного газа не должны вызывать беспокойства граждан

Состав и качество природного газа, поставляемого населению Азербайджана, не должны вызывать беспокойства граждан.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.
По его словам, будь проблема с качеством газа, в зданиях отмечались бы случаи массового отравления: "Однако эти случаи единичные. В современных зданиях случаев отравления не зафиксировано".
Aqşin RafiqoğluАвтор новости