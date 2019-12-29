 Наверх

"Азеригаз": Состав и качество природного газа не должны вызывать беспокойства граждан

Состав и качество природного газа не должны вызывать беспокойства
© Report / Elchin Murad

Состав и качество природного газа, поставляемого населению Азербайджана, не должны вызывать беспокойства граждан.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

По его словам, будь проблема с качеством газа, в зданиях отмечались бы случаи массового отравления: "Однако эти случаи единичные. В современных зданиях случаев отравления не зафиксировано".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!