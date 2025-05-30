Солтанов: Зеленый энергопереход Карабаха и Восточного Зангезура может стать примером для мира

Солтанов: Зеленый энергопереход Карабаха и Восточного Зангезура может стать примером для мира

Зеленый энергопереход Карабаха и Восточного Зангезура может стать примером для ряда стран мира.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения.

По словам замминистра, проекты, реализуемые в Карабахе, привлекают внимание не только в региональном, но и в общенациональном масштабе.

"Азербайджан не только восстанавливает историческую справедливость, но и применяет современные подходы, ориентированные на будущее", - подчеркнул Солтанов.