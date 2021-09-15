Солнечная энергия дорожает из-за роста цен на материалы и проблемы с логистикой

Сфера солнечной генерации вошла в число секторов, которые оказались под внешним давлением, провоцирующим рост цен.

Сфера генерации солнечной энергии вошла в число секторов, которые оказались под внешним давлением, провоцирующим рост цен.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчет, опубликованный Ассоциацией предприятий солнечной энергетики (SEIA) и Wood Mackenzie.

В отчете отмечается, что цены росли квартал за кварталом и год за годом во всех сегментах солнечной энергетики. Впервые с тех пор, как консалтинговая компания по вопросам энергетики начала отслеживать цены в 2014 году, расходы на солнечную энергию для жилых, коммерческих и коммунальных предприятий выросли одновременно.

Наиболее существенное повышательное давление на издержки было вызвано скачком цен на сырье, включая алюминий и сталь. Свою роль также сыграло повышение стоимости доставки. Согласно отчету, основная часть этих воздействий, вероятно, начнет проявляться в 2022 году, поскольку у многих компаний остается достаточно запасов, чтобы сдерживать цены до конца года.

В США во II квартале мощность солнечных генерирующих станций была увеличена на 5,7 ГВт, что стало квартальным рекордом. Это также означает скачок на 45% по сравнению с уровнем 2020 года, когда пандемия всколыхнула отрасль.

«Солнечная промышленность демонстрирует уверенный квартальный рост, и спрос высок во всех сегментах, — сказала Мишель Дэвис, главный аналитик компании Wood Mackenzie по солнечной энергии. — Но сейчас отрасль сталкивается с множеством проблем... Их решение будет иметь решающее значение для расширения отрасли и достижения целей в области экологически чистой энергии».

В отдельном отчете Rystad Energy, опубликованном в конце прошлой недели, говорится, что мировые цены на солнечные панели в этом году подскочили на 16% в годовом сопоставлении. По итогам всего 2021 года общие затраты, которые включают в себя оплату труда, вырастут на 12%. Потенциально это может негативно сказаться на перспективах спроса на следующие несколько лет, считают в Rystad.

В США отрасль также сталкивается с чрезмерной зарегулированностью и неопределенностью политики в сфере «зеленой» энергетики. В июне Служба таможенного и пограничного контроля США издала приказ о запрете продажи продуктов на основе диоксида кремния от компании Hoshine Silicon Industry из-за проблем с принудительным трудом в китайском регионе Синьцзян. Кроме того, по данным SEIA, ряд американских компаний подали петицию в Министерство торговли с просьбой распространить [таможенные] тарифы на импортные товары, предназначенные для солнечной энергетики, на Малайзию, Вьетнам и Таиланд.

Все это происходит в то время, когда законодатели США обсуждают пакет расходов в размере 3,5 трлн долларов США, который будет иметь серьезные последствия для солнечной отрасли.

«Отрасль нуждается в уверенности», — сказала президент и главный исполнительный директор SEIA Эбигейл Росс Хоппер. Она считает, что наиболее важным условием является продление инвестиционного налогового кредита, который сыграл важную роль в развитии солнечной энергетики.

Поддержка отечественного производителя является еще одним приоритетом для торговой группы. Стимулы, связанные с производством в США, могут облегчить некоторые из узких мест в цепочке поставок, с которыми в настоящее время сталкивается солнечная промышленность, добавила Хоппер.

По данным Министерства энергетики США, за последнее десятилетие затраты на солнечную энергию упали более чем на 70%, но для ее более широкого внедрения эту цифру необходимо снизить.

«Это критический момент для нашего климатического будущего. Но рост цен, сбои в цепочке поставок и ряд торговых рисков угрожают нашей способности декарбонизировать электрические сети», — предупредила Хоппер.

Отметим, что за последние 10 лет стоимость солнечной фотоэлектрической энергии упала более чем на 80%. При этом затраты на наземную ветрогенерацию снизились на 40%, морскую — на 30%. Снижение затрат было вызвано значительными государственными и частными инвестициями в технологию ВИЭ, а также подталкиванием регулирующими органами к увеличению количества возобновляемой энергии в электросетях.