Сократилась добыча на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Добыча нефти на платформах Чираг, Центральный Азери, Западный Азери, Восточный Азери, Глубоководный Гюнешли и Западный Чираг блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) азербайджанского сектора Каспия в 2014 году составила в среднем 638 тысяч баррелей ежесуточно или же 233 млн. баррелей (31,5 млн. тонн) в год. Как сообщает Report со ссылкой на Бакинский офис BP, добыча на АЧГ сократилась более чем на 2% по сравнению с 2013 годом. Так, в 2013 году добыча с платформ Чираг, Центральный Азери, Западный Азери, Восточный Азери и Глубоководный Гюнешли составила в среднем 655,37 тыс. баррелей в сутки (239 млн. баррелей или 32,2 млн. тонн в год).

Отметим, что в 2014 году в рамках нефтяного проекта Чираг была добыта первая нефть. На платформе Западный Чираг 28 января началась добыча на одной из ранее пробуренных скважин. С тех пор добыча нефти с этой платформы увеличилась и достигла нынешнего уровня в 90 тысяч баррелей в сутки с 6 скважин. К концу года на АЧГ находились в эксплуатации 84 добывающих скважин и 39 газово-инжекторных скважин.

За отчетный год эксплуатационные расходы на проект АЧГ составили 1 млрд. долларов, капитальные - 2,3 млрд. долларов, что, соответственно, на 29,5% больше и 18,8% меньше по сравнению с 2013 годом.

Напомним, что участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), ГНКАР (11,6%), "Chevron" (11,3%), "Inpex" (11%), "Statoil" (8,6%), "ExxonMobil" (8%), TPAO (6,8%), "Itochu" (4,3%), "ONGC Videsh Ltd." (2,7%).