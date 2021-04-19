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Сокращение запасов нефти может привести к росту ее стоимости

Сокращение запасов нефти может привести к росту ее стоимости Запасы нефти, скопившиеся в хранилищах по всему миру за время пандемии, практически иссякли, что может вызвать рост стоимости углеводородов во второй половине текущего года.
Энергетика
19 апреля 2021 г. 07:51
Сокращение запасов нефти может привести к росту ее стоимости

Запасы нефти, скопившиеся в хранилищах по всему миру за время пандемии, практически иссякли, что может вызвать рост стоимости углеводородов во второй половине текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства.

По его информации, в феврале запасы нефти в развитых экономиках мира на 57 млн баррелей превышали средние данные по этому показателю за 2015-2019 годы. При этом еще в июле 2020 года избыточные запасы нефти были почти в пять раз выше - 249 млн баррелей. Как указывает Bloomberg, за последние месяцы запасы сократились еще сильнее на фоне увеличения спроса.

По его сведениям, наибольшие запасы нефти сохраняются в данный момент в Китае, а американские запасы углеводородов практически вернулись на уровень, наблюдавшийся до пандемии, и составляли в феврале 1,28 млрд баррелей. На Восточном побережье США, отмечает агентство, запасы нефти на прошлой неделе достигли 30-летнего минимума. При этом за последние две недели на 27%, до 50,7 млн баррелей, сократились запасы нефти, хранящиеся в танкерах.

Напомним, что стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE в пятницу выросла и составляла 67,08 долларов США за баррель. Как отмечает Bloomberg, на фоне прогнозируемого сокращения запасов нефти во второй половине 2021 года стоимость нефти может вырасти до 74 долларов США за баррель.

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Версия на азербайджанском языке  “Bloomberg”: Neftin qiyməti 74 dollara qədər arta bilər

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