Сокращение добычи в Китае привело к росту цен на нефть

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Добыча сырой нефти в Китае в январе упала на 7,5% по сравнению с прошлым годом - до 16,37 млн тонн или 3,85 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, об этом свидетельствуют данные Национального энергетического управления Китая.

Китай потребляет нефти больше, чем большинство стран мира, но он также является одним из главных производителей "черного золота". Производство нефти в Китае упало в 2016 году впервые с 2009 года вследствие того, что госкомпании прекращали бурение на старых месторождениях, которые стали нерентабельными из-за падения цен.

По оценке Международного энергетического агентства, добыча нефти в КНР сократилась в прошлом году примерно на 335 тыс. баррелей в сутки, а в нынешнем году уменьшится еще на 240 тыс. баррелей в сутки. Согласно расчетам агентства Bloomberg, ссылающегося на прогноз аналитиков двух компаний, Sanford C.Bernstein & Co. и Nomura Holdings, добыча нефти в Китае в нынешнем году сократится на 7%. Помимо этого, в этом году Китай нарастит импорт еще на 4,8%.

После этой новости нефтяные котировки превысили отметку в 57 долларов за баррель.