"Сокар Украина" стал лидером по импорту газа в страну среди коммерческих компаний

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ По итогам первого полугодия текущего года Торговый дом "Сокар Украина" импортировал в страну 250 млн куб.м. природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на "Сокар Украина", это почти в 4 раза больше, чем за тот же период 2017 года.

Согласно информации, тем самым SOCAR стал лидером по импорту газа в Украину среди коммерческих компаний. Закупленный ресурс трейдер поставляет как бытовому потребителю, так и крупным бизнес-структурам.

"Мы планируем и дальше наращивать объемы импорта природного газа и увеличивать свое присутствие на рынке. Нам доверяют, так как SOCAR добросовестный и надежный партнер, что имеет немаловажное значение для Украины. Наше активное движение вперед свидетельствует о том, что энергетический рынок стал более открытым для бизнеса", - отметил генеральный директор SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов.

Отметим, что Торговый дом "Сокар Украина" входит в Группу компаний SOCAR, дочернего представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана, развивает направление продаж мелкого и крупного опта нефтепродуктов. С начала 2017 г. вышел на рынок природного газа.