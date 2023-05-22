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Согласованы технико-коммерческие параметры строительства СЭС "Шафаг"

Согласованы технико-коммерческие параметры строительства СЭС "Шафаг" Технические и коммерческие параметры проекта строительства солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраиле практически согласованы.
Энергетика
22 мая 2023 г. 13:41
Согласованы технико-коммерческие параметры строительства СЭС Шафаг

Технические и коммерческие параметры проекта строительства солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраиле практически согласованы.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, финансовые аспекты указанного проекта согласованы между Минэнерго и компанией BP: "Мы соглосовали этот проект на очень хороших условиях. Остаются только технические проблемы".

Э.Солтанов также отметил, что в будущем энергия, производимая на солнечной электростанции, будет поставляться на Сангачальский терминал, и в этом контексте между BP и ее консорциумом в настоящее время согласованы определенные процедуры.

По его словам, строительство солнечной электростанции в Джебраиле может занять около двух лет.

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