Согласованы технико-коммерческие параметры строительства СЭС "Шафаг"

Технические и коммерческие параметры проекта строительства солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраиле практически согласованы.

Технические и коммерческие параметры проекта строительства солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраиле практически согласованы.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, финансовые аспекты указанного проекта согласованы между Минэнерго и компанией BP: "Мы соглосовали этот проект на очень хороших условиях. Остаются только технические проблемы".

Э.Солтанов также отметил, что в будущем энергия, производимая на солнечной электростанции, будет поставляться на Сангачальский терминал, и в этом контексте между BP и ее консорциумом в настоящее время согласованы определенные процедуры.

По его словам, строительство солнечной электростанции в Джебраиле может занять около двух лет.