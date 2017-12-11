Соглашение ОПЕК+ могут приостановить уже в июне

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Россия и ряд стран-членов ОПЕК хотят завершить действие соглашения о сокращении добычи нефти как можно быстрее, вероятно, летом будущего года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в беседе с журналистами на саммите Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) высказал и.о. министра нефти Кувейта Исам аль-Марзук.

Стратегия выхода из соглашения, по его словам, может быть рассмотрена участниками на встрече 22 июня 2018 года, если рынок к этому времени покажет признаки возврата к равновесию.

Отметим, что соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года.