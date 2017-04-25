Соглашение об ограничении нефти следует продлить минимум на год

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В то время как ОПЕК и страны вне картеля обсуждают вопрос, стоит ли пролонгировать соглашение об ограничении добычи еще на полгода, глава консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешакари полагает, что оно должно быть продлено минимум еще на год.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, по его мнению, именно столько времени потребуется ОПЕК, чтобы привести рынок в порядок: "Без этого о снижении запасов ниже среднего пятилетнего значения не может быть и речи". Напомним, что сейчас запасы выше этого показателя на 300 млн баррелей.

"Мы видели падение запасов в плавучих и прочих оффшорных нефтехранилищах, в то время как в континентальных хранилищах наблюдался их рост. Если запасы "на земле" не начнут снижаться, соглашение придется пролонгировать и на следующий год", - говорит эксперт.