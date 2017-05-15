Соглашение об ограничении добычи продлят на более длительный срок

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти достигли полного консенсуса по вопросу продления сделки. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Думаем, что решения будут положительными в Вене. Достигнута полная договоренность группы", - отметил он.

Аль-Фалих и министр энергетики России Александр Новак в совместном заявлении сообщили, что Москва и Эр-Рияд будут рекомендовать на встрече участников соглашения 25 мая продлить его до конца марта 2018 года, с прежней квотой в 1,8 млн баррелей в сутки.

Отметим, что после этого заявления нефть марки Brent подорожала на 1,5% - до 51,6 доллара за баррель. Аналитическая группа Report полагает, что сохранение прежней квоты не позволит ценам на нефть превысить отметку в 60 долларов за баррель, и цена на Brent будет двигаться в диапазоне 45-55 долларов за баррель.