Соглашение о долевом распределении добычи по АЧГ может быть подписано в середине года

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Новое соглашение PSA о будущей разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия, может быть подписано в середине года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел.

Он напомнил, что в декабре прошлого года с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было подписано письмо о намерениях по проекту: "Это большой шаг в направлении подписания нового соглашения PSA. Надеемся завершить переговоры в течение нескольких месяцев и подписать соглашение к середине года".

Г. Биррел отметил, что планы и схемы по проекту готовы, однако не раскрыл детали нового соглашения.

Отметим, что 23 декабря SOCAR и АМОК (Азербайджанская международная операционная компания), оператором которой является компания BP, подписали в Баку письмо о намерениях относительно разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия. Документ отражает принципы соглашения по разработке блока до 2050 года.

Соглашение охватит разработку АЧГ до 2050 года. В настоящее время ежесуточная добыча с АЧГ эквивалентна примерно 620 тыс. баррелей нефти. Акционерами АМОК являются BP, Chevron, İnpex, Statoil, Exxon Mobil, TPAO, İtochu и ONGC Videsh.

Письмо о намерениях сегодня в Баку подписали от имени Азербайджанской Республики президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и от имени АМОК региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Г. Биррел.

Отмечается, что письмо о намерениях согласует основные коммерческие условия для будущего развития месторождения АЧГ и позволяет сторонам подытожить переговоры и полностью завершить соглашения в ближайшие несколько месяцев.