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София подпишет соглашение с Анкарой о доступе к турецким терминалам и газопроводам

София подпишет соглашение с Анкарой о доступе к турецким терминалам и газопроводам Болгарская компания "Булгаргаз" подпишет завтра соглашение с турецкой государственной компанией "Боташ" о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети.
Энергетика
2 января 2023 г. 19:58
София подпишет соглашение с Анкарой о доступе к турецким терминалам и газопроводам

Болгарская компания "Булгаргаз" подпишет завтра соглашение с турецкой государственной компанией "Боташ" о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети.

Как передает Report, об этом сообщает болгарская правительственная пресс-служба.

"Во вторник в здании правительства будет подписано соглашение, благодаря которому "Булгаргаз" получит доступ к терминалам и газопереносной сети турецкой государственной энергетической компании "Боташ". Договор будет заключен на 13 лет", - говорится в заявлении.

В официальной церемонии примут участие министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

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Версия на азербайджанском языке Sofiya Ankara ilə Türkiyə terminallarına və qaz kəmərlərinə çıxış haqqında müqavilə imzalayacaq

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