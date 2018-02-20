Societe Generale: Нефть подешевеет в 2019-2020 годах

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Цена нефти повысится, несмотря на рост сланцевой добычи в США.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, стратеги французского банка Societe Generale повысили прогноз по средней цене нефти марки Brent на этот год с 62 до 66 долларов за баррель, а по нефти WTI - с 58 до 62 долларов за баррель. Их поддержали коллеги из Sanford C. Bernstein.

Эксперты полагают, что добыча в США вырастет сильнее, чем ожидалось, но в Венесуэлле ее снижение также опережает прогнозы. В банке ожидают заметного роста добычи "черного золота" вне ОПЕК, но напоминают, что сделка по ограничению добычи действует до конца года, а в условиях более сильного роста мировой экономики рост спроса на нефть позволит компенсировать негативный эффект. Кроме того, более высокие показатели добычи в США компенсирует более серьезное, нежели предполагалось, сокращение производства в Венесуэле.

В Societe Generale полагают, что в текущем году рынок нефти будет находится в сбалансированном состоянии, при этом в странах ОЭСР можно ожидать умеренного роста запасов, тогда как в странах, не входящих в ОЭСР - их умеренного сокращения. Что же касается более отдаленных перспектив, то в Societe Generale настроены менее оптимистично - в банке полагают, что в 2019-2020 годах мировая экономика будет замедляться, что окажет давление на цены.