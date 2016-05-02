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    ​SOCAR увеличил транспортировку нефти через порт Новороссийск на 88%

    В апреле из порта Новороссийск транспортировано 159,6 тыс. тонн сырой нефти

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в апреле 2016 года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 159 599 тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 88% больше показателя за апрель прошлого года.

    В целом за январь-апрель этого года из порта Новороссийск экспортировано 239 536 тонн сырой нефти, что меньше показателя соответствующего периода прошлого года на 53%.

    Отметим, что с 1 марта SOCAR восстановил транспортировку нефти в направлении Новороссийска.

    Соглашение о транспортировке в 2016 году по трубопроводу Баку-Новороссийск было утверждено между Transneft и SOCAR в конце февраля этого года.

    Трубопровод Баку-Новороссийск проведен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года.

    Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года. 

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