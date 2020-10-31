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SOCAR: Землетрясение в Измире не повлияло на деятельность STAR NEZ

SOCAR: Землетрясение в Измире не повлияло на деятельность STAR NEZ Землетрясение в Измире не повлияло на деятельность нефтеперерабатывающего завода STAR компании SOCAR на полуострове Алиага, расположенном примерно в 120 километрах к северу от эпицентра.
Энергетика
31 октября 2020 г. 16:27
SOCAR: Землетрясение в Измире не повлияло на деятельность STAR NEZ

Землетрясение в Измире не повлияло на деятельность нефтеперерабатывающего завода STAR компании SOCAR на полуострове Алиага, расположенном примерно в 120 километрах к северу от эпицентра.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отметим, что вчера в Измире, Турция, произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли 25 человек, 804 получили ранения.

Годовая перерабатывающая мощность НПЗ STAR составляет 10 млн тонн. Здесь в основном производится дизельное топливо (4,8 млн тонн), авиационное топливо (1,6 млн тонн), нафта (1,6 млн тонн), сжиженный нефтяной газ, смешанный ксилол, нефтяной кокс. Завод расположен на полуострове Алиага, который имеет стратегическое значение с точки зрения перевозок. Наряду с НПЗ STAR на полуострове располагаются нефтехимический комплекс Petkim, ветроэнергетическая станция и крупнейший порт Эгейского моря - SOCAR Terminal.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: İzmirdəki zəlzələ STAR NEZ-in fəaliyyətinə təsir etməyib

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