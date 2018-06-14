 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR заработал 56,6 млрд манатов на продажах нефти

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Доходы Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) от продажи сырой нефти за 2017 год выросли на 91% и составили 56,592 млрд манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет SOCAR за 2017 год, прошедший аудит компании Ernst&Young (EY).

    За отчетный период доходы компании от продажи нефтепродуктов увеличились более чем вдвое - до 24,808 млрд манатов.

    SOCAR заработал на продажах нефтехимической продукции 3,881 млрд манатов (+46,8%), природного газа - 2,670 млрд манатов (+34%). Прочие доходы компании составили 4,620 млрд манатов (-22%).

    Отметим, что совокупные доходы SOCAR в 2017 году выросли на 78% - до 92,571 млрд манатов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi