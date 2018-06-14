SOCAR заработал 56,6 млрд манатов на продажах нефти

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Доходы Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) от продажи сырой нефти за 2017 год выросли на 91% и составили 56,592 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет SOCAR за 2017 год, прошедший аудит компании Ernst&Young (EY).

За отчетный период доходы компании от продажи нефтепродуктов увеличились более чем вдвое - до 24,808 млрд манатов.

SOCAR заработал на продажах нефтехимической продукции 3,881 млрд манатов (+46,8%), природного газа - 2,670 млрд манатов (+34%). Прочие доходы компании составили 4,620 млрд манатов (-22%).

Отметим, что совокупные доходы SOCAR в 2017 году выросли на 78% - до 92,571 млрд манатов.