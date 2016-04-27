​SOCAR заработает на мерах по оптимизации дополнительно 400 млн. манатов

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проводит меры по оптимизации.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов: "В рамках сотрудничества с компанией Ernst & Young сэкономлено достаточно средств за счет оптимизации бизнеса, сокращения расходов, рационального планирования производства, внедрения информационных технологий в отдельных управлениях и союзах".

С.Гасымов отметил, что в результате предварительных мероприятий в этом году и в последующие два года расходы сократятся примерно на 350-400 млн. манатов.

Представитель SOCAR добавил, что в 9 управлениях компании организовано 705 мероприятий. В результате работ по оптимизации в прошлом году количество работников сократилось с 75 тысяч до 52 500. Из них 30% - служащие, инженерный и руководящий состав, 70% - рабочие.

"По итогам прошлого года, среднемесячная зарплата SOCAR составила 857 манатов. С учетом девальвации и инфляции с 1 апреля зарплата работников SOCAR повышена на 10%", - напомнил С.Гасымов.

Он отметил, что компания завершила прошлый год с нулевой прибылью: "Падение цен на нефть на мировом рынке и девальвация маната привела к убыткам компании в размере более 1 млрд. манатов. Однако рост стоимости активов в иностранной валюте в манатном эквиваленте привел к тому, что SOCAR завершил прошлый год с нулевой прибылью".