SOCAR запустил программу поддержки местных производителей

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) запустила "Программу поддержки местных производителей и определения производственных возможностей".
Об этом Report сообщили в SOCAR.
Целью программы является оказание поддержки импортозамещению, диверсификации экономики и развитию экспортного потенциала в Азербайджане.
В рамках программы организованы встречи с представителями 30 местных компаний, состоялся обмен мнениями.
Планируется поэтапно организовывать встречи также с другими местными производственными компаниями.