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SOCAR запустил программу поддержки местных производителей

SOCAR запустил программу поддержки местных производителей Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) запустила "Программу поддержки местных производителей и определения производственных возможностей".
Энергетика
28 июня 2024 г. 18:01
SOCAR запустил программу поддержки местных производителей

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) запустила "Программу поддержки местных производителей и определения производственных возможностей".

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Целью программы является оказание поддержки импортозамещению, диверсификации экономики и развитию экспортного потенциала в Азербайджане.

В рамках программы организованы встречи с представителями 30 местных компаний, состоялся обмен мнениями.

Планируется поэтапно организовывать встречи также с другими местными производственными компаниями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR yerli istehsalçılara dəstək proqramına start verib

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