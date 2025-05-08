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SOCAR запустила новый этап в управлении углеводородными ресурсами

SOCAR запустила новый этап в управлении углеводородными ресурсами SOCAR запустила новый этап в управлении углеводородными ресурсами
Энергетика
8 мая 2025 г. 13:04
SOCAR запустила новый этап в управлении углеводородными ресурсами

Госнефтекомпания SOCAR в рамках проекта трансформации запустила новый этап в управлении углеводородными ресурсами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

Начат процесс перехода на стандарты SPE/PRMS (Общество инженеров-нефтяников / Система управления нефтяными ресурсами).

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом этапе, в переходный период, модель управления в соответствии со стандартами SPE/PRMS будет применена на 22 основных месторождениях. На втором этапе остальные месторождения будут интегрированы в эту систему.

В рамках пилотного проекта на месторождении "Западный Абшерон" будет проведен расчет запасов по стандартам SPE/PRMS за счет внутренних ресурсов.

С этой целью ряд сотрудников SOCAR, работающих в сфере upstream (разведка и добыча), успешно завершили специальные учебные программы, организованные международной компанией.

Кроме того, в институте "Neftqazelmitədqiqatlayihə" состоялась церемония открытия тренингов для сотрудников, которые будут выполнять расчет запасов.

Выступая на мероприятии, вице-президент SOCAR Арзу Джавадова рассказала о стратегическом значении проекта трансформации и подчеркнула важность централизованного управления ресурсами.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR starts new phase in management of hydrocarbon reserves
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR karbohidrogen ehtiyatlarının idarə olunmasında yeni mərhələyə start verib

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