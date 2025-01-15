SOCAR запустил "зеленые" облигации для поддержки проектов ВИЭ

С сегодняшнего дня стартовала подписка на новые "зеленые" облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), выпущенные с целью поддержки проектов возобновляемой энергии.

С сегодняшнего дня стартовала подписка на "зеленые" облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), выпускаемые с целью поддержки проектов возобновляемой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, облигации номинальной стоимостью $1000 принесут владельцам годовой доход в 6%. Облигации выпускаются сроком на 5 лет с купонными выплатами каждые 3 месяца. Общий объем выпуска составляет $200 млн, срок завершения подписки на облигации - 28 февраля.

Средства, полученные от "зеленых" облигаций, будут направлены на приоритетные для страны проекты и инвестиции в зеленую энергетику. Проект реализуется под лозунгом "зеленый доход, зеленое будущее".

Одна из целей эмиссии облигаций - внести вклад в инициативы Азербайджана в сфере зеленой энергетики.

"Зеленые" облигации, андеррайтером размещения которых является инвестиционная компания Pasha Capital, можно приобрести в центрах "ASAN xidmət" №1 и №5, а также в инвестиционных компаниях, зарегистрированных в Азербайджане.

Подробную информацию можно получить в колл-центре *1999 и на сайтах socaristiqraz.az, socarcapital.az.