​SOCAR запустил еще две станции для зарядки электромобилей в Украине

На автозаправочных станциях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) запущены еще две станции для зарядки электромобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Energy Ukraine – дочку SOCAR в Украине.

По информации, SOCAR в партнерстве с компанией ДТЭК ввел в эксплуатацию скоростные зарядные станции STRUM еще на двух АЗК. В частности, зарядные станции появились по трассе Киев–Одесса и Киев–Львов.

Мощность зарядной станции составляет 50 кВт и позволяет зарядить батарею электромобиля за 20–40 минут.

"Рынок электромобилей развивается очень динамично. Мы стараемся предвосхищать ожидания наших клиентов. Мультизарядные станции последнего поколения от европейского производителя - это достойное предложение для тех, кто ценит комфорт и скорость обслуживания. Это наш совместный с ДТЭК вклад в развитие инфраструктуры для электротранспорта в Украине", - прокомментировал директор департамента закупок SOCAR Energy Ukraine Дмитрий Атрощенко.

По данным, до конца лета сеть STRUM планирует установить до 23 скоростных зарядных станций.