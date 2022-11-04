О нас

SOCAR запустил акцию по сдаче крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией

SOCAR запустил акцию по сдаче крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) стартовала акция по сдаче крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией.
Энергетика
4 ноября 2022 г. 19:24
SOCAR запустил акцию по сдаче крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией

В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) стартовала акция по сдаче крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией.

Об этом Report сообщили в компании.

В рамках программы "Ради жизни без талассемии", инициированной первым вице-президентом Азербайджанской Республики, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в административном здании главного офиса SOCAR состоялась очередная акция по сдаче крови.

Сотрудники SOCAR приняли активное участие в благотворительной акции "День донора", проводимой с целью оказания помощи детям, страдающим талассемией и гемофилией.

К программе "Ради жизни без талассемии" SOCAR присоединился с 2009 года, и каждый год сотрудники компании принимают участие в этой благотворительной акции.

Акция, которая будет организована во всех управлениях и предприятиях SOCAR, продлится до мая 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоSOCAR launches blood donation campaign for children suffering from thalassemia and hemophilia
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR talassemiya və hemofiliyadan əziyyət çəkən uşaqlar üçün qanvermə aksiyasına başlayıb

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi