SOCAR запустил акцию по сдаче крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией

В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) стартовала акция по сдаче крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией.

В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) стартовала акция по сдаче крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией.

Об этом Report сообщили в компании.

В рамках программы "Ради жизни без талассемии", инициированной первым вице-президентом Азербайджанской Республики, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в административном здании главного офиса SOCAR состоялась очередная акция по сдаче крови.

Сотрудники SOCAR приняли активное участие в благотворительной акции "День донора", проводимой с целью оказания помощи детям, страдающим талассемией и гемофилией.

К программе "Ради жизни без талассемии" SOCAR присоединился с 2009 года, и каждый год сотрудники компании принимают участие в этой благотворительной акции.

Акция, которая будет организована во всех управлениях и предприятиях SOCAR, продлится до мая 2023 года.