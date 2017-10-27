SOCAR запускает проект "Маяк" по наращиванию добычи

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялось заседание в связи с реализацией проекта "Маяк".

Как сообщили Report в ПО, на встрече приняли участие вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов, вице-президент SOCAR по вопросам геологии и геофизики Бахрам Гусейнов, гендиректор ПО "Азнефть" Дашгын Искендеров, руководители управлений и отделов.

Гендиректор Дашгын Искендеров рассказал о реализации важных проектов в "Азнефть" в последние годы, внедрении инновационных методов. Он отметил, что новый подход к проекту "Маяк" позволит добиться роста производительности. Проект будет реализован за счет внутренних ресурсов "Азнефти" и поддержан руководством SOCAR, подчеркнул Д.Искендеров.

По его словам, основной целью проекта "Маяк" является увеличение добычи в 2018-2019 годах, а затем запустить внедрение проекта на других месторождениях.

Вице-президент SOCAR по разработке месторождений отметил, что Азербайджан разработал стратегическую дорожную карту по развитию нефтегазовой отрасли в целях определения перспективных целей и направлений развития. В утвержденной президентом Ильхамом Алиевым стратегической дорожной карте SOCAR особо подчеркнуто внедрение новых подходов к реализации проектов, сказал Я.Лятифов.

Советник гендиректора "Азнефти" по технике и инновациям Гаджибаба Агаев провел презентацию проекта "Маяк", дал о нем подробную информацию. Он отметил, что для реализации проекта создана группа молодых специалистов.

Команда один раз в неделю будет проводить сессию, посвященную ситуации с реализацией проекта, и докладывать о результатах руководству. Г.Агаев проинформировал о проектной группе, сформированной из сотрудников "Азнефти" и НГДУ "28 Мая".

Затем представитель компании McKinsey & Company рассказал о проекте и его значении.

Отметим, что проект "Маяк", разработанный американской компанией McKinsey & Company, нацелен на наращивание добычи на мелководной части месторождения "Гюнешли".