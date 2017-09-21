SOCAR закупил 1,6 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз"

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В январе-июле Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 0,97 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства Рахман Гурбанов в статье, опубликованной в посвященному Дню нефтяников специальном выпуске газеты "Ики Сахиль".

По его словам, SOCAR принял 1,96 млрд кубометров газа с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ): "SOCAR также закупил 1,6 млрд кубометров газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Он также отметил, что в 2016 году SOCAR продал 11 млрд кубометров газа: "Кроме того, на внутреннем рынке продано 9,7 млрд кубометров газа, из них 4,3 млрд кубометров ОАО "Азерэнержи", 3,1 млрд кубометров населению, 2,3 млрд кубометров другим потребителям. Компания экспортировала 1,3 млрд кубометров газа".