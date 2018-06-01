SOCAR: Закрытие на ремонт Бакинского нефтеперерабатывающего завода не повлияет на цены на бензин на внутреннем рынке

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с процедурами, на всех нефтеперерабатывающих заводах раз в год проводятся ремонтно-профилактические работы. На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в соответствии с графиком раз в год также выполняются плановые профилактические работы.

Об этом заявил Report представитель департамента по связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, комментируя слухи о повышении цен на внутреннем рынке после закрытия завода на ремонт в октябре.

По словам Ахмедова, ремонт Бакинского нефтеперерабатывающего завода и временный импорт бензина из-за рубежа не повлияют на цены на внутреннем рынке:

"Обычно мы запасаемся определенным количеством бензина на этот период. На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева ведется крупномасштабная модернизация и реконструкция. Целью этих работ является производство отвечающих стандартам Евро-5 высококачественного топлива и высокооктанового бензина. Из-за модернизации профилактические работы могут растянуться. Поэтому в этом периоде мы импортируем бензин из-за рубежа для удовлетворения спроса. Мы это делали в прошлом, то же самое будет и в этом году. Тут нет ничего нового. В прошлом не было изменений цен на рынке, и в этом году не ожидается. Временный импорт бензина не повлияет на рынок".

Отметим, что процесс переноса установки ELOU-AVT (первичная нефтепереработка) производственной мощностью 2 млн тонн в год вместе с вакуумным блоком с территории бывшего НПЗ "Азернефтйаг" на Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (БНПЗ) будет завершен в конце 2020 года. Программа по модернизации и реконструкции БНПЗ завершится в первом квартале 2021 года. Перенос установки ELOU-AVT завершится к концу 2020 года. Затем будут проведены пусконаладочные работы и ввод в строй.

Установка первичной нефтепереработки ELOU-AVT-6 годовой производительностью 6 млн тонн сырой нефти является комбинированной установкой, сочетающей функции обессоливания нефти и атмосферно-вакуумной перегонки бензина. Установка построена в 1976 году в соответствии с планом капитальной реконструкции бакинских нефтеперерабатывающих заводов.

Проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа (битумная, дизельная и бензиновая фазы), после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн. Сейчас на заводе продолжается строительство новой установки по производству битума мощностью 400 тыс. тонн в год, которая будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Дизельная фаза будет завершена 30 ноября 2020 года, а бензиновая - 28 февраля 2021 года.

После завершения работ производство бензина составит 2,2 млн тонн, дизельного топлива - 3 млн тонн, керосина - 1 млн тонн в год.

Напомним, что, в соответствии с приказом президента SOCAR от 24 декабря 2014 года, НПЗ "Азернефтйаг" с 1 января 2015 года присоединен к БНПЗ имени Гейдара Алиева. После демонтажа всех установок на территории бывшего НПЗ, будет проведена их очистка и передача проекту "Белый город".