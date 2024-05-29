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SOCAR заключил соглашение о сотрудничестве с американской компанией

SOCAR заключил соглашение о сотрудничестве с американской компанией Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская Honeywell подписали соглашение о сотрудничестве с целью автоматизации энергетической промышленности в регионе и развития энергетического перехода.
Энергетика
29 мая 2024 г. 12:47
SOCAR заключил соглашение о сотрудничестве с американской компанией

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская Honeywell подписали соглашение о сотрудничестве с целью автоматизации энергетической промышленности в регионе и развития энергетического перехода.

Как сообщили Report в Госнефтекомпании, документ подписан на встрече делегации SOCAR во главе с президентом Ровшаном Наджафом с генеральным директором Honeywell по регионам с высокими темпами роста Анантом Махешвари.

В рамках встречи стороны рассмотрели возможности сотрудничества в области цифровизации промышленности, устойчивого развития, энергетического перехода, развития человеческого капитала, а также совместного участия в международных мероприятиях, посвященных возобновляемым источникам энергии, и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Документ предусматривает сотрудничество в области поддержки цифровизации энергетического сектора, сокращения выбросов, безопасности, инновационных решений.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR inks co-op agreement with US company on developing energy transition
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ABŞ şirkəti ilə enerji keçidinin inkişafı məqsədilə Əməkdaşlıq Sazişi imzalayıb

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