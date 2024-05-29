SOCAR заключил соглашение о сотрудничестве с американской компанией

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская Honeywell подписали соглашение о сотрудничестве с целью автоматизации энергетической промышленности в регионе и развития энергетического перехода.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская Honeywell подписали соглашение о сотрудничестве с целью автоматизации энергетической промышленности в регионе и развития энергетического перехода.

Как сообщили Report в Госнефтекомпании, документ подписан на встрече делегации SOCAR во главе с президентом Ровшаном Наджафом с генеральным директором Honeywell по регионам с высокими темпами роста Анантом Махешвари.

В рамках встречи стороны рассмотрели возможности сотрудничества в области цифровизации промышленности, устойчивого развития, энергетического перехода, развития человеческого капитала, а также совместного участия в международных мероприятиях, посвященных возобновляемым источникам энергии, и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Документ предусматривает сотрудничество в области поддержки цифровизации энергетического сектора, сокращения выбросов, безопасности, инновационных решений.