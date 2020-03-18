SOCAR: Задержание Мубариза Мансимова не может быть в коммерческих интересах компании

В последние дни в социальных сетях распространяются различные предположения о причинах задержания в Турции главы группы компаний Palmali Мубариза Мансимова, среди которых упоминается и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, в заявлении SOCAR по этому вопросу отмечается, что задержание Мубариза Мансимова правоохранительными органами Турции не имеет ничего общего с арбитражными процессами в Лондоне и Дубае. "Задержание Мубариза Мансимова в Турции, напротив, может притормозить его участие в арбитражных процессах в Лондоне и Дубае, и выполнение им своих финансовых обязательств. Затягивание арбитражных процедур, начатых SOCAR с 2018 года против группы Palmali, может негативно повлиять на финансовый баланс, права на имущество, а также неимущественные интересы SOCAR и, следовательно, не отвечает коммерческим интересам SOCAR", - отмечается в заявлении.

SOCAR верит в эффективность системы правосудия Турции и однозначно отрицает возможность вмешательства в судебные процессы.

Отметим, что ранее SOCAR и Palmali сотрудничали, однако никогда не создавали совместное предприятие. В результате невыполнения компанией Palmali своих обязательств, группа компаний SOCAR в 2018 году инициировала начало арбитражных процедур против группы Palmali и Мубариза Мансимова. Всего планируется проведение 3 арбитражных процессов в Лондоне и Дубае. Именно Palmali на различных основаниях затягивает арбитражные процедуры, длящиеся около двух лет.