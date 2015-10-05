​SOCAR за 9 месяцев текущего года произведено 80,5 тыс. м бурильных работ

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в сентябре текущего года произвела бурильные работы (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) протяженностью 8288 м. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, все из них относятся к эксплуатационным работам. В сентябре этого года произведено на 11% меньше бурильных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, за январь-сентябрь 2015 года SOCAR (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) произведены бурильные работы протяженностью 80548 м. Из них 79548 м приходятся на долю эксплуатационных, остальные - разведывательных работ.

За 9 месяцев текущего года произведено на 18% меньше бурильных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в августе сдано в эксплуатацию 10, с начала года - 55 новых пробуренных скважин.