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SOCAR выполнил прогноз по добыче газа на 97%

SOCAR выполнил прогноз по добыче газа на 97% Прогноз по добыче газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2020 году выполнен на 97% - 7 млрд 344 млн кубометров
Энергетика
7 октября 2021 г. 18:07
SOCAR выполнил прогноз по добыче газа на 97%

Прогноз по добыче газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2020 году выполнен на 97% - 7 млрд 344 млн кубометров.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании за 2020 год.

Согласно отчету, это на 525,4 млн кубометров больше, чем в 2019 году.

За отчетный период SOCAR добыл 2 млрд 190,9 млн кубометров газа с блока месторождений ”Азери-Чираг-Гюнешли“ (АЧГ), а с месторождения ”Шахдениз" - 5 млрд 646,6 млн кубометров газа.

Согласно отчету, в 2020 году в республике добыто 37,1 млрд кубометров газа. По сравнению с 2019 годом добыча газа увеличилась на 1,5 млрд кубометров.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR qaz hasilatı proqnozunu 97 % yerinə yetirib

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