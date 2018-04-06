SOCAR выполнил более 2 млн метров буровых работ за 15 лет

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ За последние 15 лет выполнено более 2 млн метров буровых работ, построены и введены в эксплуатацию 1 222 новые скважины.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту партии "Ени Азербайджан".

"Основная задача азербайджанских нефтяников в последние годы заключалась в сохранении стабильной добычи в целях снабжения перерабатывающей промышленности сырьем. Известно, что нефтяная промышленность Азербайджана имеет древнюю историю. Поэтому азербайджанские нефтяники, будучи пионерами мировой нефтеной промышленности, накопили богатый производственный опыт. Однако многие нефтяные месторождения на балансе SOCAR истощаются, поскольку они эксплуатируются на протяжении многих лет, что, в свою очередь, приводит к естественному снижению добычи на них. Тем не менее, благодаря большому умению, опыту и компетентности азербайджанских нефтяников нам удалось сохранить стабильную добычу на многих старых месторождениях и даже достичь самого высокого показателя добычи на некоторых из них за последние годы. Это стало возможным прежде всего за счет расширения буровых работ", - сказал Р.Абдуллаев.

Президент SOCAR отметил, что поисково-буровые работы требуют больших затрат. По его словам, в достижениях государственной компании SOCAR, несомненно, играет исключительную роль поддержка государства и президента Ильхама Алиева: "Это продолжится и в будущем".