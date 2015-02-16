​SOCAR выделил для газификации Грузии 21,4 млн. долларов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ ООО "SOCAR Georgia Gas” в 2014 году в проект газификации Грузии вложил инвестиций в размере 21,4 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), на грузинский рынок в 2014 году поступило 1,348 млрд. кубометров газа. Это на 10,5% больше, чем в предыдущем году. Только через компанию "SOCAR Georgia Gas” на рынок Грузии было поставлено 798 млн. кубометров природного газа, предусмотренного для коммерческих целей.

В прошлом году в Грузии проведено 1000 км газопровода, в результате чего 47,1 тыс. абонентов обеспечена природным газом. В настоящее время общее количество абонентов, обеспеченных газом в Грузии, составляет более 410 тысяч. До конца этого года количество обеспеченных газом абонентов достигнет 480 тысяч.