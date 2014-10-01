SOCAR ввела в строй скважину на месторождении "Галмаз"

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сдала в эксплуатацию скважину №636 на месторождении "Галмаз", используемое как подземное газохранилище (ПГХ).

Как передает Report со ссылкой на сообщение SOCAR, в настоящее время суточный дебит скважины (закачка в хранилище) составляет 630 тыс. кубометров газа.

Отметим, что ПГХ «Галмаз» находится в 75 км к юго-востоку от Баку, оно было запущено в эксплуатацию в 1955 году. В целом, на балансе SOCAR имеется два подземных газохранилища - "Галмаз" и "Гарадаг".