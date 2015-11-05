​SOCAR: Все инвестиционные проекты будут реализованы

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершит все начатые инвестиционные проекты. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Управления инвестиций SOCAR Заур Гахраманов в своем выступлении на проходящей в Баку II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности: "Госнефтекомпания, как и другие компании, хочет оптимизировать затраты, однако мы завершим все начатые нами проекты".

З.Гахраманов отметил, что компания выполнит все обязательства: "Однако ряд запланированных проектов мы можем реализовать позже. Это не относится к крупным проектам. Мы имеем социальную ответственность в Азербайджане, и должны выполнять социальные обязательства".

"Мы также стараемся сохранить конкурентоспособность. Компания провела анализ цен. Сейчас существуют определенные вызовы, которым мы должны соответствовать", - сказал заместитель начальника.