SOCAR временно прекратит поставки газа в Аджарии

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В связи с работами по переключениям на центральном магистральном газопроводе в процессе строительства новой автомагистрали Кобулети-Батуми, с 29 марта по 3 апреля включительно будут прекращены поставки природного газа всем потребителям в Аджарии (автономия Грузии). Как сообщает Report, об этом заявил SOCAR Georgia Gas.

В сообщении говорится, что работы по переключениям будут осуществляться одновременно на 6 пунктах нескольких участков строящейся автомагистрали и магистрального газопровода.

Компания приносит извинения за дискомфорт и призывает абонентов не оставлять без внимания газовые установки и держать в закрытом состоянии существующие в домах газовые краны, чтобы в процессе возобновления подачи газа были соблюдены нормы безопасности.

Отмечается, что в этот период Аджарский региональный офис SOCAR Georgia Gas в полном составе будет работать в 24-часовом режиме.