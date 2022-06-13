О нас

Переработчик Тайваня получил от SOCAR первую партию нефти с углеродной компенсацией

Переработчик Тайваня получил от SOCAR первую партию нефти с углеродной компенсацией Тайваньская государственная нефтеперерабатывающая компания CPC Corp в воскресенье получила первую в стране партию сырой нефти, добытую в рамках компенсации за выбросы углерода, от SOCAR Trading, торгового подразделения Государственной нефтяной компании Аз
Энергетика
13 июня 2022 г. 16:18
Переработчик Тайваня получил от SOCAR первую партию нефти с углеродной компенсацией

Тайваньская государственная нефтеперерабатывающая компания CPC Corp в воскресенье получила первую в стране партию сырой нефти от азербайджанской компании SOCAR с сертифицированной компенсацией выбросов углерода.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, нефтеперерабатывающей компании CPC партию нефти Azeri Light в объеме около 1,05 млн баррелей поставило SOCAR Trading, торговое подразделение государственной нефтяной компании Азербайджана.

Сообщается, что выбросы парниковых газов были компенсированы углеродными квотами (кредитами), сертифицированными по стандарту Verified Carbon Standard (VCS). Выбросы парниковых газов были рассчитаны при поддержке компаний Deloitte и Siglar Carbon.

По информации, SOCAR Trading организовал и структурировал зарегистрированную VCS компенсацию за выбросы углерода. При этом СРС не уточнила стоимость компенсации.

Кредиты были выданы менее шести лет назад, при этом большинство из них получены от проектов, связанных с природой, которые также имеют дополнительную аккредитацию в области климата, сообщества и биоразнообразия (CCB), добавил нефтепереработчик.

Отметим, что компания CPC управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Таоюане и Далине на Тайване с общей мощностью переработки 600 000 баррелей в день.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOCAR sends first crude with carbon offset to Taiwan
Версия на азербайджанском языке SOCAR Tayvana ilk dəfə karbondan təmizlənmiş xam neft göndərib

Самое важное

Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi