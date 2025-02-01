SOCAR впервые начал аэрогравиметрические исследования на суше

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начала аэрогравиметрические исследования на суше в сотрудничестве с известной британской компанией Metatek.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начала аэрогравиметрические исследования на суше в сотрудничестве с известной британской компанией Metatek.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, этот метод позволяет получать высокоточные данные с обширных территорий за короткое время.

В ходе исследований будет применяться новейшая технология eFTG всемирно известной компании LockheedMartin, а также будет получена 3D-модель рельефа с помощью магнитных измерений и технологии LiDAR. Полученные результаты позволят собрать более подробную информацию о подземных породах и структурах, а также обнаружить нефтегазовые и другие природные ресурсы.