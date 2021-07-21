SOCAR возродил метаноловый завод

Единственный на Кавказе завод по производству метанола, расположенный в Гарадагском районе Баку, уже 5 лет находится под управлением Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Единственный на Кавказе завод по производству метанола, расположенный в Гарадагском районе Баку, уже 5 лет находится под управлением Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Данное перерабатывающее предприятие, введенное в эксплуатацию в 2013 году, с ноября 2016 года было передано дочерней компании SOCAR - ООО SOCAR Methanol, а с октября 2018 года объект включен в структуру SOCAR и в настоящее время успешно функционирует.

Но путь к успеху не был легким, и сегодняшняя ситуация является результатом 5-летнего управления SOCAR.

Напомним, что метаноловый завод когда-то построила частная компания Azerbaijan Methanol Co. Для этого у ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) был взят крупный кредит. Из-за недочетов в проектирования завода стало сложно возвращать кредит, а сам завод превратился в проблемный актив.

Вначале ситуацию попыталось спасти принадлежащее государству ЗАО "Аграркредит", которое в рамках мер по оздоровлению МБА выкупила у банка метаноловый завод. Затем по решению Кабмина завод был продан SOCAR, тем самым было закрыто кредитное обязательство завода перед банком.

SOCAR реконструировал проблемный завод в соответствии с современными стандартами, применив здесь новейшие технологии производства метанола.

В январе-апреле текущего года на предприятии был проведен капитальный ремонт. Метаноловый завод был запущен в апреле этого года, а со 2 мая после пусконаладочных работ началось производство продукции. Производственную мощность установки удалось довести до 1 700 тонн/день (100% производительность). В мае было произведено 47 тысяч тонн, а в июне - 51 тысяча тонн метанола.

На метаноловом заводе производится один вид продукции - метанол (метиловый спирт) марки “А” чистотой 99,99%. Объем производства в 2019 году составил 383 тыс. тонн, а в 2020 году - 476 тыс. тонн. В настоящее время завод расположен на площади в 36,5 га, а его производственная мощность составляет 561 тыс. тонн в год. Здесь обеспечены работой 325 человек со средним возрастом 38 лет.

Качество метанола, соответствующее международным нормам, регулярно проверяется центральной лабораторией, расположенной на заводе, и всемирно известными компаниями. Продукт имеет сертификат соответствия (ГОСТ 2222-95) и международный сертификат REACH (документ, допускающий экспорт продукта в ЕС).

Большая часть производимого метанола идет на экспорт. Например, в 2019-2020 годах объем продаж составил 400 тыс. и 479 тыс. тонн соответственно, из которых 391 тыс. и 469 тыс. тонн были отправлены на внешние рынки. Покупателями являются Турция, Румыния, Италия, Словения, Нидерланды, Бельгия, Израиль, Бразилия, Аргентина, Украина, Египет, Греция, Болгария, Китай, Казахстан, Испания и Франция.