​SOCAR возобновил производство изопропилового спирта

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Спрос на спирт на рынках резко возрос в связи с глобальной пандемией.

Как сообщает Report, с учетом этой тенденции, по рекомендации главы государства на Этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возобновлено производство абсолютированного изопропилового спирта, являющегося основным сырьем дезинфицирующих средств.

Запуск данного производства был запланирован после полного завершения работ по реконструкции на установке EP-300. Решение о возобновлении производства изопропилового спирта связано с резким ростом спроса на изопропиловый спирт на местных и зарубежных рынках. С 5 апреля запущены производственные участки для технического, с 11 апреля – абсолютированного изопропилового спирта. Это резко снизит зависимость от импорта продуктов, сырьем для которых является изопропиловый спирт, а с другой стороны, приведет к росту экспорта на мировые рынки.

Производство абсолютированного изопропилового спирта осуществляется в два этапа. На первом этапе производится технический изопропиловый спирт, на втором этапе он очищается и превращается в абсолютированный. Суточный объем производства абсолютированного спирта на заводе составляет около 60 тонн.

Напомним, что изопропиловый спирт используется в ряде отраслей, включая медицинскую, автомобильную промышленность, химическую промышленность, энергетику и др.

В дезинфекции абсолютированный изопропиловый спирт полностью заменяет этиловый спирт, и используются в составе "универсальных очистителей", а также для пропитки медицинских бумажных салфеток (70%) в качестве средства защиты от микробов.